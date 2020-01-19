В Петербурге сегодня прошли одиночные пикеты в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой, которые в этот день, 19 января в 2009 году были убиты в центре Москвы. Один из участников одиночных пикетов, представитель движения «Альтернативные левые» Иван Марков рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что участие в акции памяти убитых Маркелова и Бабуровой – «это принципиальный вопрос».

«Для меня участие в акции памяти убитых Маркелова и Бабуровой – это вопрос принципиальный. Я участвовал во всех ежегодных мероприятиях 19 января. Помню, как мы требовали высшую меру наказания для убийц Стаса и Насти. Для меня это вопрос принципиальный», — сказал он.

Активисты из России регулярно проводят памятные и протестные мероприятия 19 января. В этот день в 2009 году были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка, активистка Анастасия Бабурова, которые придерживались левых, антифашистских взглядов. Осужденные по делу являлись членами неонацистской организации.

«Я думаю, что 19 января не теряет своего общественного значения, поскольку в ходе следствия было выяснено, что нацисты были связаны с Кремлем, и ФСБ знали о готовящемся покушении на убийство, не предотвратили его. И для нас 19 января это день, когда мы выражаем протест против государственных репрессий, и говорим о том, что фашизм это всегда спускается сверху, он не бывает сам по себе. Фашизм — это всегда государственный заказ», — сказал И.Марков.

По словам активиста, сейчас бороться с фашизмом становится все сложнее.

«В России ситуация для журналистов всегда была опасна. Мне кажется, с каждым годом все становится только хуже. Если раньше она (власть) подкармливала нацистские движения, то сейчас этим занимается вполне себе государственные органы, сажают в тюрьмы, фальсифицируют уголовные дела. Репрессивные методы изменились, но по сути все осталось также, если не сказать что стало хуже», — заключил И.Марков.