Экс-председатель правительства Дмитрий Медведев доволен результатами работы своего кабмина

Для него не было неожиданностью введение должности замглавы Совета безопасности и его назначение на этот пост.

Дмитрий Медведев согласился с назначением, поскольку считает, что это важная и нужная работа в сфере обеспечения безопасности и суверенитета. В интервью одному из федеральных каналов он отметил, что ему пригодится опыт, полученный при работе во главе правительства. В целом итогами деятельности кабмина за эти годы Медведев доволен, хотя и приходилось принимать «сложные», «болезненные» решения, как в случае пенсионной реформы. Он отметил, что правительство в эти годы работало в условиях мирового финансового кризиса, и в условиях санкций со стороны Запада, которые также «довольно болезненно ударили по экономике». При этом удалось сохранить макроэкономическую стабильность. По его словам, из нерешенных задач можно выделить отсутствие роста реальных располагаемых доходов граждан. Это, подчеркнул Медведев, должно стать ключевой задачей нового кабмина. Отставка правительства, утверждает теперь уже замглавы Совбеза, была необходима, чтобы предоставить абсолютную свободу действий президенту для решения задач по обновлению политической системы страны.

Правительство в полном составе ушло в отставку после оглашения послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин назначил новым премьером главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.