Явлинский: Партия «Яблоко» намерена разработать альтернативные поправки к Конституции

Партия «Яблоко» намерена разработать альтернативные поправки к Конституции РФ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Федерального политсовета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. По его словам, предлагается, в частности, изменить срок президентских полномочий.

«Мы считаем, что президентский срок должен быть не 6 лет, а 4 года.

Мы считаем, что судьи всех уровней должны быть в большей степени защищены с точки зрения независимости, с тем, чтобы продвигаться к независимости суда в целом. Мы считаем, что необходимо внести целый ряд поправок, обеспечивающий практическое разделение властей, которое записано в Конституции. Это же касается и свободы собраний, и местного самоуправления, и ликвидации самых разных фильтров, и прямые выборы губернаторов и мэров. Много всяких накопилось вопросов такого рода, которые требуют своего разрешения», — сказал он.

Для подготовки альтернативного комплекса поправок к Конституции РФ «Яблоко» создает рабочую группу из представителей партии, независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов и политиков. И в ближайшее время эти поправки будут вынесены на рассмотрение общества.

По словам Г.Явлинского, важно, чтобы прозвучали голоса авторитетных профессионалов-конституционалистов и молодых людей демократических взглядов, которым небезразлично, в каком государстве будут жить они и их дети.

«Мы этот процесс не инициировали, но раз такое произошло, то надо не просто возражать, а нужно предложить альтернативу, что мы и собираемся сделать. И коль уж задели тему внесения поправок в Конституцию, то надо это сделать в том направлении, в котором соответствует полностью духу и букве Конституции», — подчеркнул Г.Явлинский.