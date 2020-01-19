Член СПЧ Меркачева считает «опасным» высказывание главы Чувашии о необходимости «мочить» журналистов критикующих власть

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналист Ева Меркачева считает «опасным» высказывание главы Чувашии Михаила Игнатьева о необходимости «мочить» отдельных журналистов и блогеров, которые пишут о регионе искаженную информацию. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На самом деле опасное высказывание, которое прозвучало. И более того, мы же наблюдаем, что ситуация вообще в регионах очень плохая, все что связано со свободой журналистов. Нарушаются права людей, права отдельных СМИ», — сказала она.

По мнению Е.Меркачевой, в регионах журналистика «начинает умирать», благодаря именно «прессингу со стороны чиновников».

«При этом они (чиновники и представители власти) вроде бы применяют законные методы и способы, но которые являются ни чем иным как цензурой.

Как только появляется какая-нибудь статья, на газету и на журналиста подают в суд. При этом суды зависимы от власти, они выносят решения не в пользу журналистов. И чаще всего эти решения со штрафами означают разорение этих СМИ. Вот это и есть цензура, только она приобрела новые формы», — отметила она.

Е.Меркачева считает, что поддержка журналистики – это и задача властей. Чем более свободными будут журналисты, тем будет здоровее атмосфера в обществе. «Если журналистика умрет в регионах, в целом общественное недовольство будет уже на такой грани, которая будет чревата явными выплесками», — сказала она.

Ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к лояльным властям журналистам во время выступления на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, и призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власти.