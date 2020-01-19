В Минске умер один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Ему было 45 лет. О его смерти сообщил ТАСС Евгений Колмыков, который был продюсером группы. В июне стало известно, что Руслан Владыко был избит в Минске, он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.
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