Массовой дракой закончился турнир по бразильскому джиу-джитсу в Подмосковье. В потасовке накануне участвовали и спортсмены, и зрители, сообщает сайт Sport.24. Что сталоо причиной конфликта, не уточняется. Полиция Красногорска проводит проверку.