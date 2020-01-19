Z Архив новостей новости
5 1 6 106
13:30, 19 января 2020

В Чехии сгорел дом инвалидов, погибли 8 человек, почти 30 пострадали

В Чехии сгорел дом инвалидов, погибли 8 человек, почти 30 пострадали. Об этом сообщают власти города Вейпрты. Пожар потушили, его причина пока не установлена.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 января Поздравить…

5 176 6 8767 15.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Точная оценка антисемитизма Точная оценка антисемитизма Я хотел бы обратить внимание на другое: Владимир Путин — первый после Ленина руководитель нашей страны, который публично осудил антисемитизм…

5 448 6 30194 13.01
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, путин, власть, общество, видео, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Право сильного Было бы странно, если бы США, имея такие колоссальные возможности, не пользовались этим правом против России. В результате Вашингтон создает «мир наживы и чистогана»...

5 82 6 7979 12:25
Kполитика, сша, санкции, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Основополагающее Послание, на многие годы вперёд Особый акцент с самого начала был сделан на теме демографии. Мы много говорили про качество национального человеческого капитала, но сегодня Президент сказал и о количестве…

5 94 6 12050 15.01
Kпутин, события, мнения
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром» Владимир Путин: «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром» «Кто пытается подать историю в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы, от нацизма…»

5 498 6 67076 18.01
8читать ;смотреть
Kобщество, история, память, видео, события
Новости

Главе Чечни Кадырову поступило предложение занять новую должность, — сообщает со ссылкой на источник сайт «Черновик» Речь идет о должности полпреда президента…

5 46 6 59678
Блоги

Алексей Мельников публицист

Суета цезарей Да и при чем здесь Конституция? Разве власти в нашей стране поступают по Конституции? По законам? Они делают, что им выгодно, а Конституцией и законами оформляют свой произвол…

5 29 6 5494 15.01
Kконституция, отставки, власть, правительство, государство, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Совсем-совсем неудобно Алексей Алексеевич, Вы забыли, что в США действует прецедентное право, и именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров. В одном Вы правы: Конституция США и американская реальность часто не совпадают…

5 298 6 61421 17.01
Kполитика, лавров, сша, законы, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Что оппозиция ответит на путинскую спецоперацию «транзит»? При таком раскладе появляется шанс скинуть вороватых «транзитных пассажиров» с исторического поезда. Это очень непросто, но других альтернатив у нас нет…

5 45 6 9469 16.01
Kпутин, мишустин, удальцов, политика, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

«Не менять Конституцию!» — вредный лозунг Неожиданно узнали, что часть оппозиционеров 19 января собирается превратить шествие памяти С.Маркелова и А.Бабуровой в акцию под лозунгом «Не менять Конституцию!», который на мой взгляд, будет лишь выставлять оппозицию в неадекватном виде и работать на руку действующей власти…

5 31 6 6559 18.01
Kобщество, акции, политика, власть, конституция, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне кажется, что нечетные века в России действительно века эволюции, а четные – века революции…

5 70 6 14892 17.01
#слушать 01:46:39 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

В центре Москвы прошли одиночные пикеты против реформы Конституции Туда пришли активисты SERB, двое из них были задержаны после того, как они разорвали плакаты участников пикета…

5 115 6 24335 18.01
Kпикеты, конституция, общество, власть, политика, москва, фото, видео, события
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Главное — не экономить на заглавных буквах Долгожданный праздник приходит в дома российских ветеранов в год 75-летия Победы…

5 88 6 19536 14.01
Kветераны, единая россия, праздники, власть, фото, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…

5 174 6 41448 18.01
Kполитика, правительство, власть, общество, крым, мнения
Голосование
Вы бы проголосовали за партию Юрия Дудя?
5 72 6 19233 13.01
Блоги

Аркадий Майофис: Невозможно себе представить в Израиле ни Олимпиаду, ни Чемпионат мира В Израиле раковые больные все лекарства получают бесплатно, даже те, которые к раку не имеют отношения и которые человек принимал и до возникновения рака…

5 34 6 9751 15.01
Kизраиль, медицина, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сотрудники центра «Э» четыре месяца снимали на скрытую камеру спальню активистки «Открытой России» Анастасия Шевченко, обвиняемая в деятельности в нежелательной организации, обнаружила свои фото в нижнем белье, когда начала знакомиться с материалами дела…

5 35 6 46203
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Вектор в прошлое, опять в деградацию, опять в какую-то непонятную державность, изоляцию. Вот это важно, это главное, а совсем не то, кто будет каким министром…

5 72 6 175010 15.01
#слушать 52:46 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование
Вы бы проголосовали за партию Юрия Дудя?
5 72 6 19232 13.01
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Путин решил ударить первым Бессмысленно сейчас рассуждать, какой пост ослаблен, какой институт усилен: это все головы Змея Горыныча, у них одно тулово и хвост…

5 148 6 903560 15.01
Интервью Информационный канал

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Отставка правительства РФ Понятно, что единственные изменения, которые будут вынесены рано или поздно на референдум, будут изменения, которые будут обеспечивать Путину пожизненную власть…

5 43 6 123762 15.01
#слушать 52:58 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8280889
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4342589

Сегодня в эфире