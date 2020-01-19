В подмосковном Реутове в доме престарелых, предположительно, отравились 12 человек. Накануне были госпитализированы жильцы в возрасты от 56 до 91 года. Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили сегодня ТАСС в региональном Минздраве. Что стало источником отравления, выясняется.