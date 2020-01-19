Дмитрий Медведев заявил, что, в целом, доволен работой своего правительства

По его словам, пенсионная реформа была болезненным, но необходимым решением. В интервью «Первому каналу» Медведев отметил, что международные санкции довольно болезненно ударили по российской экономике, и необходимо было заниматься импортозамещением. Медведев, который занял пост замглавы Совбеза, сказал, что ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было, цитирует ТАСС. Возглавляет Совет Безопаности, напомню, Владимир Путин.