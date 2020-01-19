Дмитрий Медведев заявил, что, в целом, доволен работой своего правительства

По его словам, пенсионная реформа была болезненным, но необходимым решением. В интервью «Первому каналу» Медведев отметил, что международные санкции довольно болезненно ударили по российской экономике, и необходимо было заниматься импортозамещением. Медведев, который занял пост замглавы Совбеза, сказал, что ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было, цитирует ТАСС. Возглавляет Совет Безопаности, напомню, Владимир Путин.
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«Не менять Конституцию!» — вредный лозунг Неожиданно узнали, что часть оппозиционеров 19 января собирается превратить шествие памяти С.Маркелова и А.Бабуровой в акцию под лозунгом «Не менять Конституцию!», который на мой взгляд, будет лишь выставлять оппозицию в неадекватном виде и работать на руку действующей власти…
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