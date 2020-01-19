Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

Бывший гитарист и один из основателей советской и белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко умер в Минске в возрасте 45 лет

Об этом сообщил ТАСС Евгений Колмыков, который был продюсером группы.

«Это произошло сегодня утром», — сказал Колмыков. По его словам, дата прощания с музыкантом станет известна позже.

В июне прошлого года группа Trubetskoy, основанная выходцами из «Ляписа Трубецкого» сообщала, что Владыко избили в Минске. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.

Группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году и существовала до 2014 года. Коллектив был назван в честь героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой

За время своего существования коллектив выпустил 13 альбомов.