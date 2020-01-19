В Берлине вскоре начнется международная конференция по Ливии

В ней будут участвовать лидеры ряда стран, в том числе Владимир Путин. Ранее президент России допустил, что Ливии могут воевать россияне, но, по его словам, они никак не связаны с Кремлем.

О том, что в рядах антиправительственных сил находится до 2 тысяч наемников из России ранее говорил президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган.

Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине. Внешнее вмешательство в проблему необходимо, но предстоящая встреча не устранит разногласий. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Чем больше международных мероприятий посвящаются ливийскому вопросу, тем ближе положительный результат, считает Федор Лукьянов.