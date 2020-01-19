Ирландец Конор Макгрегор без труда победил американца Дональда Серроне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата

С американцем Дональдом Сероне ирландский боец смешанных единоборств расправился всего за 40 секунд. Конор Макгрегор вскоре после начала встречи плечом разбил нос сопернику, затем нанёс сокрушительный удар ногой в голову и серию ударов руками. После них подняться Сероне не смог. Ирландцу присудили победу техническим нокаутом. Эмоции переполняли триумфально выступившего бойца. Он встал на колени в центре площадки и чуть не плакал от радости. Видимо, от избытка чувств Макгрегор обнял бабушку американского соперника. Это был первый бой ирландца после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре позапрошлого года. Тот победил соперника удушающим приёмом. Разгорячённый ирландец после боя спровоцировал на площадке потасовку с членами команды дагестанского бойца, Нурмагомедов в ответ перепрыгнул через ограждение и началась массовая драка. Россиянина от боёв отстранили на 9 месяцев. Теперь заклятые противники возможно встретятся снова. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт сообщил, что намерен дать ирландцу шанс реабилитироваться перед фанатами. Макгрегор специально для этого бросил пить, замечают спортивные СМИ.

Нурмагомедов свой следующий поединок в рамках защиты титула чемпиона UFC в легком весе проведет 18 апреля против американца Тони Фергюсона. После этого все ждут поединка Нурмагомедова с Макгрегором.