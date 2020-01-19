Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не смогут использовать свои королевские титулы

Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца. Таким образом, с весны их больше не будут называть Его и Ее королевское высочество. Но Гарри останется принцем и вместе с супругой сохранит титулы герцога и герцогини Сассексских. Они также вернут около трех миллионов долларов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дворца в Виндзоре, сообщает Би-би-си. Ранее принц Гарри и Меган Маркл выразили желания сложить полномочия членов королевской семьи.
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