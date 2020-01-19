Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал СМИ «мочить» журналистов и блогеров за критику и «искажение» фактов

«Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце»… «С утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются», с такой речью на праздновании Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах выступил Михаил Игнатьев. Он пояснил, что речь идет о журналистах и блогерах, которые приезжают из других регионов и, цитата, «начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Как отметил глава Чувашии, они хвалят жизнь в Европе и Америке, провоцируют в своей стране неспокойную ситуацию, протесты. Эти «разборки», по словам Игнатьева, отвлекают власти, не оставляют времени на благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, создание новых производств. Как пишет издание «Правда ПФО», глава республики поставил перед сотрудниками провластных СМИ задачу, цитата, «мочить» таких журналистов – а именно рассказывать, «откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».

Ранее в сети появилась петиция с требованием отставки Игнатьева, в регионе, а также в Москве прошли одиночные пикеты. Как отмечает издание «7х7», на активистов оказывается давление