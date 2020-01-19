В Челябинске задержали местного жителя, который с автоматом в руках преследовал молодого человека

Происшествие попало на видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как в дневное время вдоль дороги молодой человек убегает от вооруженного мужчины. Прибывшая на место полиция доставила участника инцидента в отделение. Оказалось, что его автомат был не настоящим, а для игры в страйбол. Полиция проводит проверку, сообщает сайт «Челябинск онлайн».
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