Советника Дональда Трампа по России отстранили от должности на время расследования

Оно связано с вопросами безопасности, сообщает издание Axios. В чем заподозрили Эндрю Пика, не уточняется. Пик стал директором по России в Совете национальной безопасности США недавно – в ноябре прошлого года. До этого он работал заместителем помощника госсекретаря и занимался вопросами Ирака и Ирана.