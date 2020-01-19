Советника Дональда Трампа по России отстранили от должности на время расследования

Оно связано с вопросами безопасности, сообщает издание Axios. В чем заподозрили Эндрю Пика, не уточняется. Пик стал директором по России в Совете национальной безопасности США недавно – в ноябре прошлого года. До этого он работал заместителем помощника госсекретаря и занимался вопросами Ирака и Ирана.
Самое обсуждаемое
«Не менять Конституцию!» — вредный лозунг Неожиданно узнали, что часть оппозиционеров 19 января собирается превратить шествие памяти С.Маркелова и А.Бабуровой в акцию под лозунгом «Не менять Конституцию!», который на мой взгляд, будет лишь выставлять оппозицию в неадекватном виде и работать на руку действующей власти…
Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…