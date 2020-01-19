Россияне по итогам минувшего года вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции

Граждане нашей страны заключили почти 3 тысячи сделок, что на четверть больше, чем в 2018 году. Как сообщает РБК, такие данные привел Институт статистики Турции.



Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости эксперты связывают с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с одного миллиона долларов до 250 тысяч.