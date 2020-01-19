Президент США Дональд Трамп категорически отрицает обвинения в свой адрес по делу об импичменте

Об этом объявила команда юристов хозяина Белого дома. Рассмотрение дела – его инициировали демократы — в ближайшие дни начнётся в Сенате.

Обвинения в адрес Дональда Трампа его защита называет опасной атакой на право американцев свободно выбирать своего президента. Команда юристов также объявила, что это цитата «наглая и незаконная попытка отменить результаты президентских выборов 2016го года». Напомню, хозяина Белого дома обвиняют в злоупотреблении властью и попытке помешать работе конгресса. Трамп этого не делал, он исполнял обязанности в интересах американцев, утверждают его юристы в документе на вызов на процесс по импичменту в сенат. По мнению адвокатов, телефонный разговор президента с коллегой Владимиром Зеленским был законным, отвечал конституции США. Хозяина Белого дома будут защищать в сенате в том числе юристы чьё расследование привело к процедуре импичмента 42-го президента Билла Клинтона в 1998 году. В свою очередь, в Демократической партии продолжают обвинять Трампа в попытке надавить на украинского коллегу чтобы он начал расследование против сына Джозефа Байдена Хантера. Противники президента США призвали сенат утвердить импичмент, чтобы по их словам устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности страны.

Разбирательство будет идти под председательством главы Верховного суда США Джона Робертса. Для того чтобы Трампа признали виновным и сместили с должности необходимо две трети голосов в Сенате. Большинство в верхней палате Конгресса принадлежит республиканцам, однопартийцам Трампа.