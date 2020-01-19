Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не будут пользоваться королевскими титулами и получать государственные средства

Они также собираются вернуть часть денег в казну.

Принц Гарри и Меган останутся членами королевской семьи, но начиная с весны, их больше нельзя будет называть «Их королевские высочества», об этом говорится в заявлении Букингемского дворца. Они больше не смогут официально представлять Елизавету II в официальных поездках и исполнять другие церемониальные обязанности, в том числе связанных с армией, Гарри придется отказаться от почетных военных званий. Кроме того, принц и его супруга лишаются бюджетных средств на официальные мероприятия. Гарри и Меган также намерены вернуть около 3 миллионов долларов, которые пошли на ремонт их резиденции в Виндзоре. При этом отмечается, что они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри принцем, этот титул он получил при рождении. Эти договоренности Елизавета II считает «констурткивными», она в своем заявлении, которое цитирует Русская служба BBC, выразила надежду на то, что соглашение позволит ее внуку и его супруге строить счастливую и спокойную новую жизнь".

Ранее принц Гари и Меган Маркл заявили о желании отказаться от королевских полномочий и стремиться к финансовой независимости. Это решение вызвало небывалый общественный резонанс и много вопросов, связанных с будущим статусом супругов.