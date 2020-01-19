Зоозащитники сообщили о массовой гибели в Якутии отловленных собак и кошек. Сотни животных ежедневно умирают от голода и мороза в 50 градусов, сказала глава центра «ВИТА» Ирина Новожилова. По ее словам, кошек и собак держат на улице в открытых вольерах. Активистка отметила, что несмотря на то, что в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, на деле в большинстве регионов ситуация продолжает быть критической, передает «Интерфакс».