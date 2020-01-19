Жителя Новосибирска, подозреваемого в краже куска мяса из магазина, отправили в СИЗО. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает сайт «Сибирь. Реалии» со ссылкой на региональное управление МВД. Мясо украли в конце декабря. По словам работников магазина, ущерб составил 3,5 тысячи рублей.