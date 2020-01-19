В центре Москвы пройдет ежегодное шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой

В центре Москвы сегодня пройдет ежегодное шествие в память об убитом адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. К акции присоединятся противники изменения Конституции.

Люди соберутся в Новопушкинском сквере в два часа дня. Затем по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам они пройдут к месту убийства Маркелова и Бабуровой на Пречистенке. Как правило, с собой участники акции несут фотографии погибших, а в конце возлагают цветы. Антифашисты проводят это шествие уже десятый год. Для них это день, когда принято вспоминать всех погибших от рук националистов.

Тем не менее, на этот раз повестка может поменяться. В акции также хотят поучаствовать противники внесения изменений в Конституцию, которые инициировал президент Владимир Путин. В частности, к этому призывала муниципальный депутат Юлия Галямина. Вчера полиция уже вручила ей предупреждение о недопустимости проведения несогласованных акций.

Организаторы шествия в свою очередь написали, что приветствуют тех, кто хочет высказаться о конституционной реформе, но отметили, что эти люди должны разделять основную повестку акции. В их сообщении сказано, что превращать марш памяти в акцию «против госпереворота» было бы недопустимо.

В заявке указано, что в шествии примут участие до пятисот человек. Вместе с возложением цветов акция должна продлиться с половины третьего до четырёх часов дня.