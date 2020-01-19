Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский хоккеист обошел по шайбам канадца Марио Лемье. Накануне капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» забил три шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и теперь их на счету Овечкина в НХЛ 692. Лидером списка является Уэйн Гретцки, который забил в Национальной хоккейной лиге 894 шайбы.