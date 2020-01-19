Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с США

Об этом он сказал в интервью американской газете «Вашингтон пост». Мадуро раскритиковал советников американского лидера и сказал, что неоднократно пытался связаться с Дональдом Трампом напрямую, передает ТАСС.



США год назад заявили, что считают легитимным президентом Венесуэлы не Мадуро, а лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Вашингтон ввел ряд санкций против властей Венесуэлы.