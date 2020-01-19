Обвиняемый в телефонном терроризме объяснил свои действия депрессией от послания Владимира Путина. Суд Петербурга накануне вечером отправил в СИЗО жителя Белгородской области Виктора Николаева. Как пишет «Фонтанка», его подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации органов власти.