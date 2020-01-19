Снег ожидается в Москве на следующей неделе

Он начнется в среду и будет идти в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все таки», — сказал он, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели. Температура воздуха при этом опустится ниже нуля. Однако радоваться снегу москвичам придется недолго — к выходным вновь потеплеет.