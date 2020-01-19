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09:00, 19 января 2020

Сегодня в Москве состоится Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги

Матчи всех звезд придумали за океаном, чтобы устроить шоу мастерства в том или ином виде спорта в середине сезона. Участников определяет публика своим голосованием, поэтому оказаться в их числе – большая честь. Шоу проходит в разных городах и в КХЛ следуют это принципу. На этот раз его принимает Москва. Накануне состоялась первое отделение спектакля – Мастер-шоу. Хоккеисты соревновались в беге на скорость, силе броска, его точности, пробитию буллитов, разнообразных эстафетах и конкурсах. Сегодня будут давать собственно хоккей. Игроков разделили по командам дивизионов, в которых они выступают. В полуфиналах сыграют сборные дивизионов Боброва и Тарасова. Затем на лед выйдут представители дивизионов Харламова и Чернышова. Победители сыграют в финале. Проигравшие поспорят за третье место.

Матч всех звезд КХЛ в будущем году пройдет в Риге.



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