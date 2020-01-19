Акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой пройдет сегодня в Петербурге

Организаторы призывают в этот день вспомнить о всех, чьи права нарушаются в России.

Акция пройдет в формате сменяемых одиночных пикетов в центре города. Начнутся они в 11 часов утра и закончится в полчетвертого дня. После этого желающие могут возложить цветы к вечному огню на Марсовом поле. Акцию посвятят в частности всем убитым антифашистам России и тем, кого организаторы считают политзаключенными. Мероприятие организуют различные левые активисты, в том числе, «Российское социалистическое движение». Отметим, что организаторы подавали заявки на митинг или массовый пикет, но Смольный уже не первый год отказывает антифашистам.

Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову застрелили 11 лет назад в Москве. Суд установил, что это сделала одна из российских неонацистских группировок.