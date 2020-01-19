Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине

В мероприятии примет участие Владимир Путин. Россия заинтересована в снижении напряженности в Ливии и надеется на скорый благополучный исход. Об этом ранее сказал исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров. По мнению Сергея Лаврова, ответственность за ливийский кризис лежит на США.
2020-01-19T07:03:00+03:00
2020-01-19T07:04:38+03:00
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07:03, 19 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…