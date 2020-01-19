Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет сегодня в Берлине

В мероприятии примет участие Владимир Путин. Россия заинтересована в снижении напряженности в Ливии и надеется на скорый благополучный исход. Об этом ранее сказал исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров. По мнению Сергея Лаврова, ответственность за ливийский кризис лежит на США.