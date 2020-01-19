В Киеве сегодня помянут жертв авиакатастрофы под Тегераном

Это связано с тем, что в страну должны вернуть их тела.

Родственники и сочувствующие семьям погибших соберутся в аэропорту Борисполь неподалеку от украинской столицы. Всего на родину должны вернуть тела девяти членов экипажа и двоих пассажиров самолета «Международных авиалиний Украины».

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обещал, что власти предоставят всю необходимую помощь в организации похорон и в том, чтобы добиться денежной компенсации от Ирана. При этом, правительство Украины также намерено заплатить семьям примерно по восемь тысяч долларов.

Крушение самолета, который направлялся из Тегерана в Киев, произошло утром восьмого января. Он упал через несколько минут после вылета из иранской столицы. Спустя несколько дней военные исламской республики признали, что сбили украинский боинг, поскольку по ошибке приняли его за враждебный объект.

Всего на борту самолета были 176 человек.