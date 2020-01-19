Шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой пройдет сегодня в центре Москвы

Повестка акции довольно обширна, в числе прочего некоторые участники выступят против внесения изменений в Конституцию. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из заявителей шествия Кирилл Медведев. Организаторы, тем не менее, просят участников главным образом ориентироваться на основную, мемориальную повестку мероприятия, отметил Кирилл Медведев.

Ранее депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой вынесли предостережение перед предстоящим согласованным шествием. Его зачитал местный участковый, после чего ушел, рассказала «Эху» сама Галямина.

Шествие стартует в 14.30 в Новопушкинском сквером и пройдет по Бульварному кольцу до метро Кропоткинская.