Китайские власти зарегистрировали еще 17 случаев пневмонии нового типа

Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил комитет здравоохранения города Ухань, где выявлена вспышка заболевания. По его данным, всем инфицированным оказана медицинская помощь. Всего, по официальным данным, к настоящему моменту выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы. Между тем ученые из Имперского колледжа Лондона полагают, что число заразившихся может приближаться к 1700 человек.