Китайские власти зарегистрировали еще 17 случаев пневмонии нового типа

Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил комитет здравоохранения города Ухань, где выявлена вспышка заболевания. По его данным, всем инфицированным оказана медицинская помощь. Всего, по официальным данным, к настоящему моменту выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы. Между тем ученые из Имперского колледжа Лондона полагают, что число заразившихся может приближаться к 1700 человек.
2020-01-19T06:32:00+03:00
2020-01-19T06:38:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2573247-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3208427.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:32, 19 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…