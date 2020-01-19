Старший директор по России и европейским делам Совета нацбезопасности США Эндрю Пик временно отстранен от работы

Это связано с расследованием по вопросам безопасности, сообщил со ссылкой на источники портал «Аксиос». По его данным, ранее планировалось, что Пик вместе с президентом США Дональдом Трампом посетит Всемирный экономический форум, который пройдет на следующей неделе в Давосе. Пик от комментариев отказался. СНБ также не стал обсуждать ситуацию.

Пик начал работать в СНБ в ноябре прошлого года. До этого он занимал должность заместителя помощника госсекретаря. В Госдепартаменте он отвечал за вопросы, связанные с Ираном и Ираком.