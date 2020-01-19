Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства, хранящихся в России

Как говорится в заявлении МИДа страны, «Красная армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь».

Первый зампред думского комитета по Культуре Елена Драпеко в интервью «Эху Москвы» назвала эти заявления клеветой. Драпеко также заметила, что советские войска во время второй мировой войны старались сохранить максимальное количество культурных ценностей во всех странах. Кроме того, по ее словам, некоторые польские города были восстановлены с привлечением российских специалистов.