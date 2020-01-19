Москвичи прошедшей ночью участвовали в купаниях в честь христианского праздника Крещения Господня

Они состоялись во всех округах Москвы. В Саду имени Баумана крещенские купания прошли впервые. Там была установлена деревянная купель высотой примерно в 1,5 метра. Из-за того, что снега не было, вокруг купели было разложено сено. К назначенному времени к месту купаний пришли десятки людей – причем не только окунуться в купели, но и понаблюдать за самим процессом. Это были люди всех возрастов – многие из них пришли целыми семьями. Рядом с купелью все время находились спасатели, а неподалеку – полиция и скорая помощь. Непосредственно купания начались только спустя полчаса – перед этим священники провели молебен.

В воду опускались и совсем маленькие дети: один из них буквально пробежал по купели и быстро ушел обратно в раздевалки. Остальные же делились впечатлениями и выражали восторг, лишь по-разному оценивая температуру воды: от очень теплой и обжигающей до крайне холодной. Один из искупавшихся в крещенской купели признался, что когда в городе около нуля градусов, ему сложнее окунаться, чем если бы температура была хотя бы минус 10 градусов.

Всего в Москве для крещенских купаний, по данным властей, было открыто 46 точек.