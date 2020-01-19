Акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой пройдет в Москве

Кроме памяти убитых, участники могут поднять тему защиты прав граждан. Об этом «Эху Москвы» рассказал организатор мероприятия, социолог Павел Кудюкин. Сбор участников начнется в 13:30 в Новопушкинском сквере, само шествие стартует в 14:30. Акция согласована с московскими властями.

Адвокат Маркелов и журналистка «Новой газеты» Бабурова были убиты 19 января 2009 года у станции метро «Кропоткинская». В мае 2011 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению по обвинению в убийстве радикального националиста Никиту Тихонова. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная виновной в соучастии, получила 18 лет колонии.