Польша просит Россию предоставить все материалы по истории Второй мировой войны

В Институте национальной памяти страны считают, что в рассекреченных Минобороны новых архивных данных много пропаганды. В заявлении говорится, что такие документы требуют исторической проверки.

В обнародованных документах речь идет о военных операциях 1944–1945 годов. Документы свидетельствуют об обстановке в оккупированной Варшаве и о помощи, которую оказывала Красная Армия местному населению.

Между тем, Владимир Путин пообещал, как он выразился «заткнуть поганые рты» тем, кто стремится переписать историю.По словам Путина, этот центр будет открыт для всего мира.