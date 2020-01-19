В Бейруте свыше 220 человек пострадали в результате столкновений участников антиправительственных митингов с полицией

Из них более 80 доставлены в больницы. В рядах силовиков также десятки раненых, сообщил новостному порталу «Ан-Нашра» представитель Ливанского общества Красного Креста. Протестная акция «суббота гнева» началась у здания парламента, однако вскоре, как передают CNN и РИА Новости, некоторые демонстранты начали кидать в силовиков камни и петарды. Те, в свою очередь, применили водометы и спецтехнику для метания гранат со слезоточивым газом.
2020-01-19T05:07:00+03:00
2020-01-19T05:11:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2573235-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 19 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…