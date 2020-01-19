В Бейруте свыше 220 человек пострадали в результате столкновений участников антиправительственных митингов с полицией

Из них более 80 доставлены в больницы. В рядах силовиков также десятки раненых, сообщил новостному порталу «Ан-Нашра» представитель Ливанского общества Красного Креста. Протестная акция «суббота гнева» началась у здания парламента, однако вскоре, как передают CNN и РИА Новости, некоторые демонстранты начали кидать в силовиков камни и петарды. Те, в свою очередь, применили водометы и спецтехнику для метания гранат со слезоточивым газом.