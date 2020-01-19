Число потенциально зараженных новым коронавирусом в Китае может превышать 1700 человек

Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона. Вспышку заболевания, который провоцирует развитие пневмонии, зафиксировали в городе Ухань. Власти Китая подтвердили пока менее 60 случаев. Кроме того, ученые сообщили, что еще три случая заражения выявлены за пределами этой страны: два в Таиланде и один в Японии.
2020-01-19T05:05:00+03:00
2020-01-19T05:07:24+03:00
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05:05, 19 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…