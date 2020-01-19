Число потенциально зараженных новым коронавирусом в Китае может превышать 1700 человек

Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона. Вспышку заболевания, который провоцирует развитие пневмонии, зафиксировали в городе Ухань. Власти Китая подтвердили пока менее 60 случаев. Кроме того, ученые сообщили, что еще три случая заражения выявлены за пределами этой страны: два в Таиланде и один в Японии.