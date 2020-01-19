Трое мужчин этой ночью провалились под лед на Борисовских прудах в Москве

Дежурная группа спасателей подняла их на борт судна на воздушной подушке. Пострадавших доставили на поисково-спасательную станцию, а затем передали врачам скорой помощи, сообщается на сайте столичного главка МЧС. Отмечается, что «причиной происшествия послужило пренебрежение правилами поведения на водных объектах».

Еще один инцидент произошел рядом с Большим Москворецким мостом. Там сотрудники Росгвардии спасли мужчину, упавшего в Москву-реку, который не смог выбраться самостоятельно. Достав мужчину из ледяной воды, росгвардейцы пригласили его в служебный автобус, чтобы он согрелся, а затем передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.