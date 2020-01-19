В Берлине пройдет Международная конференция по Ливии

Инициатива ее проведения была выдвинута канцлером Германии Ангелой Меркель. Согласие принять в ней участие выразили глава признанного мировым сообществом Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. В мероприятии также примут участие ряд государств, в том числе Россия. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин отправится сегодня в Берлин.
2020-01-19T05:03:00+03:00
2020-01-19T05:04:18+03:00
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05:03, 19 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…