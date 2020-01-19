В Берлине пройдет Международная конференция по Ливии

Инициатива ее проведения была выдвинута канцлером Германии Ангелой Меркель. Согласие принять в ней участие выразили глава признанного мировым сообществом Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. В мероприятии также примут участие ряд государств, в том числе Россия. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин отправится сегодня в Берлин.