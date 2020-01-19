Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра против «Нью-Йорк Айлендерс» завершилась со счетом 6:4. Для Овечкина хет-трик стал 26-м за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Россиянин занимает восьмое место по этому показателю в лиге, повторив результат Мориса Ришара. По ходу встречи Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. Хоккеист поднялся на девятое место, сравнявшись с канадцем Стивом Айзерманом.
2020-01-19T04:07:00+03:00
2020-01-19T04:08:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2573227-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 19 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…