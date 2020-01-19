Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра против «Нью-Йорк Айлендерс» завершилась со счетом 6:4. Для Овечкина хет-трик стал 26-м за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Россиянин занимает восьмое место по этому показателю в лиге, повторив результат Мориса Ришара. По ходу встречи Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. Хоккеист поднялся на девятое место, сравнявшись с канадцем Стивом Айзерманом.