Подозреваемым в убийстве четырех человек в США оказался подросток

Инцидент произошел 17 января в городе Грантсвилл штата Юта. По данным полиции, которые приводит телеканал KSL, подозреваемый действовал в одиночку. Его личность не раскрывается, он взят под стражу. Отмечается, что все погибшие приходились друг другу родственниками. Еще одного раненого доставили в больницу.
2020-01-19T04:06:00+03:00
2020-01-19T04:07:14+03:00
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04:06, 19 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…