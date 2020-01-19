Подозреваемым в убийстве четырех человек в США оказался подросток

Инцидент произошел 17 января в городе Грантсвилл штата Юта. По данным полиции, которые приводит телеканал KSL, подозреваемый действовал в одиночку. Его личность не раскрывается, он взят под стражу. Отмечается, что все погибшие приходились друг другу родственниками. Еще одного раненого доставили в больницу.