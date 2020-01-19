Президент США Дональд Трамп категорически отказался признать все обвинения по импичменту

Об этом говорится в ответе его юристов на вызов на процесс в сенат, опубликованном на сайте Белого дома. Речь идет о двух статьях: злоупотребление властью и попытке помешать работе конгресса. Сторона защиты считает обвинения демократов нарушением Конституции и «наглой и незаконной попыткой отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года». На этой неделе Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат. Разбирательство начнется 21 января.
2020-01-19T04:05:00+03:00
2020-01-19T04:06:26+03:00
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04:05, 19 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…