Президент США Дональд Трамп категорически отказался признать все обвинения по импичменту

Об этом говорится в ответе его юристов на вызов на процесс в сенат, опубликованном на сайте Белого дома. Речь идет о двух статьях: злоупотребление властью и попытке помешать работе конгресса. Сторона защиты считает обвинения демократов нарушением Конституции и «наглой и незаконной попыткой отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года». На этой неделе Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат. Разбирательство начнется 21 января.