В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей

Пожар случился в двухэтажном здании в поселке Сылва Шалинского городского округа. Там на первом этаже располагается фельдшерско-акушерский пункт. Он не работал. На втором этаже — центр социального обслуживания населения. Эвакуировали 22 человека. Пострадавших нет. Пациентов временно разместили в одной из местных школ.

Как пояснили в пресс-службе регионального главка МЧС, в одной из комнат загорелся матрас на площади 3 кв. м. Возгорание ликвидировали за несколько минут.