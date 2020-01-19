Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть

Выступая на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах, глава региона выразил недовольство теми, кто «с утра до вечера критикует» и пишет, как хорошо в Европе и Америке. По мнению чиновника, после этого властям приходится разбираться с митингами и «неспокойной ситуацией», сообщает газета «Правда ПФО». Ранее Игнатьев назвал «фейковой» информацию о нарушениях в чувашском спортивном училище, которые выявило Российское антидопинговое агентство.