Британского принца Гарри и его жену Меган Маркл лишат титулов

С весны нынешнего года они не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца. Супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе. Им не будут выделяться денежные средства на официальные мероприятия. Кроме того, герцог и герцогиня Сассекские собираются вернуть казне все деньги, потраченные на ремонт резиденции в Виндзоре. Он обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. По словам королевы Елизаветы II, к этому решению они пришли после месяцев обсуждений. Она подчеркнула, что Меган Маркл и принц Гарри останутся «любимыми членами семьи».
2020-01-19T07:05:00+03:00
2020-01-19T07:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:05, 19 января 2020
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Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…