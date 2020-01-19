Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу

Торжества обошлись в 6,5 миллиона долларов. Они прошли на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха, пишет газета Daily Mail. В числе приглашенных оказались дизайнер Стелла Маккартни, американская актриса Кейт Хадсон и британская принцесса Беатрис.

Пара расписалась в октябре прошлого года. С Абрамовичем Жукова развелась в 2017 году. У них двое детей.