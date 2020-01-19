Адвокаты Дональда Трампа назвали процесс по его импичменту нарушением Конституции и вмешательством в выборы президента

Их слова передает РИА Новости со ссылкой на близкий к команде юристов источник. Защитники считают обвинения демократов «опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента», а также посчитали их попыткой отменить результаты президентских выборов 2016 года и вмешательством в выборы 2020 года. Сам источник полагает, что представление к импичменту недействительно с точки зрения Конституции. «Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона». На этой неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Разбирательство начнется 21 января.