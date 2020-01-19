Фаиз Саррадж призвал участников берлинской конференции оказать давление на сторонников Халифы Хафтара

Глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж призвал участников берлинской конференции оказать давление на сторонников командующего антиправительственных сил Халифы Хафтара. Об этом сообщает Bloomberg. Кроме того, Саррадж призвал мировое сообщество отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти. Накануне национальная нефтяная корпорация объявила о форс-мажоре в связи с блокировкой экспорта из ряда портов по указанию службы охраны нефтяных объектов в центральной и восточной зонах страны и командования Ливийской национальной армии, возглавляемой Хафтаром. Сокращение составит 800 тысяч баррелей в сутки, а финансовые убытки примерно 55 миллионов долларов ежесуточно. Сегодня в Берлине пройдет Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Инициатором ее проведения выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Хафтар уже прибыл в немецкую столицу.
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